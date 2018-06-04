Сегодня, 4 июня, около 13:00 на ул. Набережная Победы в Днипре автомобиль Skoda совершил наезд на остановку общественного транспорта, в результате чего погибла женщина, сообщает пресс-служба облполиции.

Предварительно установлено, что автомобиль, который двигался из центра в сторону ж/м Победа, выехал за пределы проезжей части на остановку и перевернулся.

В результате ДТП погибла женщина, которая находилась на остановке. Еще одна 25-летняя женщина, которая стояла на остановке, и водитель автомобиля Skoda 1992 года рождения получили травмы и были доставлены в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.