Винницкая полиция открыла дело по факту демонстрации фашистских символов фанатами Нивы-В на последнем матче команды, пишет Sport Arena.
Данный факт также будет рассматривать КДК ФФУ, так как он отражен в рапортах арбитра и официального делегата встречи.
Инцидент произошел в субботу, 2 июня, в матче последнего тура группы А Второй лиги между Нивой-В и Агробизнесом (2:0).
Часть болельщиков команды надели на себя футболки красного цвета с изображением свастики, тем самым изображая флаг фашистской Германии.
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