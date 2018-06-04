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Винницкая полиция открыла дело по факту демонстрации фашистских символов фанатами Нивы-В на последнем матче команды, пишет Sport Arena.

Данный факт также будет рассматривать КДК ФФУ, так как он отражен в рапортах арбитра и официального делегата встречи.

Инцидент произошел в субботу, 2 июня, в матче последнего тура группы А Второй лиги между Нивой-В и Агробизнесом (2:0).

Часть болельщиков команды надели на себя футболки красного цвета с изображением свастики, тем самым изображая флаг фашистской Германии.
ForUm

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