Винницкая полиция открыла дело по факту демонстрации фашистских символов фанатами Нивы-В на последнем матче команды, пишет Sport Arena.

Данный факт также будет рассматривать КДК ФФУ, так как он отражен в рапортах арбитра и официального делегата встречи.

Инцидент произошел в субботу, 2 июня, в матче последнего тура группы А Второй лиги между Нивой-В и Агробизнесом (2:0).

Часть болельщиков команды надели на себя футболки красного цвета с изображением свастики, тем самым изображая флаг фашистской Германии.