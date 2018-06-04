Скандал вокруг спецоперации СБУ и ГПУ по «убийству» российского журналиста Аркадия Бабченко актуализировал дискуссию об ответственности власти за обман общества, считает юрист Сергей Онищенко.

По мнению эксперта, продуцирование фейков — стандартная практика нынешней власти, в частности «партии войны» — «Народного фронта» Яценюка-Турчинова-Авакова-Парубия.

«За несколько дней до международного скандала вокруг фальсификации покушения на Бабченко украинский суд разоблачил еще один фейк. Речь идет о решении Печерского районного суда Киева, который признал недостоверной и обязал в течение 7 дней опровергнуть информацию, прозвучавшую в программе «Закрытая зона» (27.10.2017, телеканал «Прямой»). ...судебное решение, в числе других ответчиков, обязывает автора — журналиста-депутата Владимира Арьева – в течение 7 дней опровергнуть все свои лживые заявления в адрес оппозиционного политика Виктора Медведчука», — сообщил Сергей Онищенко.

Юрист обратил внимание, что Арьев использовал в программе недостоверную информацию шесть раз, в частности, назвал манипуляцей сообщения о якобы коллаборационизме отца Виктора Медведчука, Владимира Нестеровича.

«Кстати, информация о том, что Владимир Нестерович Медведчук был членом ОУН-УПА — это давно известный научный факт. Например, историк Виктория Жилюк в своей монографии «Діяльність ОУН та УПА на Житомирщині у 1941-1955 рр.» (Ровно, издательство «Волинські береги», 2008), ссылаясь на архивные документы, пишет, что В.Н. Медведчук являлся руководителем ячейки ОУН в селе Мохначка (Житомирская область). Действительно, В.Н. Медведчук был активистом ОУН-УПА, за что был репрессирован советской властью, но авторы программы грубо обманули своих зрителей, назвав его полицаем», — уточнил Сергей Онищенко.

Кроме того суд, сообщил юрист, назвал бездоказательными обвинения о связи политика с КГБ; признал неправдой информацию, согласно которой «представитель «Украинского выбора» хочет убедить селян сменить власть»; назвал бездоказательными обвинения авторов программы в создании движением «Украинский выбор» «параллельных органов власти».

«Традиционные попытки связать имя Медведчука с бизнес-процессами в сфере ТЭК суд официально признал инсинуацией. Суд официально признал, что все разговоры про Медведчука и сжиженный газ — просто домыслы, не подкрепленные фактами; наконец, суд постановил, что попытки назвать бизнесмена Нисана Моисеева бизнес-партнером оппозиционного политика — ложь», — разъяснил Сергей Онищенко.

«И данный случай — всего лишь один из тысяч фейков, которые продуцирует «партия войны» Яценюка-Турчинов-Авакова-Парубия. А значит, вслед за Арьевым следует приготовиться еще одному пропагандисту «партии войны» — депутату Сергею Лещенко, который осенью 2017 года пытался обвинить Медведчука в причастности к рынку сжиженного газа», — прогнозирует юрист.

Что касается скандала с Бабченко, то он, по мнению Сергея Онищенко, стал закономерным результатом конвейерного производства фейков украинской властью.

«Потому что, как гласит крылатая фраза Авраама Линкольна, «Можно обманывать часть народа все время, и весь народ — некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время», — резюмировал юрист.