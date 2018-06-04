В Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах Крыма объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Об этом говорится в распоряжении российского «главы» Крыма Сергея Аксенова.
Так, с 9:00 2 июня 2018 года на территории Крыма введен режим «чрезвычайная ситуация».
Для органов управления и сил ТСЧС установлен региональный уровень реагирования.
«Министерству сельского хозяйства Крыма до 30 июня 2018 года требуется подготовить и направить в Министерство сельского хозяйства РФ пакет документов для рассмотрения и принятия решения о выделении из федерального бюджета денежных средств для осуществления компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям РК ущерба, причиненного в результате чрезвычайной ситуации природного характера, возникшей в Крыму в результате засухи», - говорится в сообщении.
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