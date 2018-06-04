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Во вторник, 5 июня, по всей территории Украины ожидаются дожди, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Это связано с холодным атмосферным фронтом, который будет пересекать территорию страны.

«А если холодный фронт приходит на разогретую территорию, где сегодня ожидается до +25 +30 градусов, то контраст холодного воздуха за фронтом и жаркого перед фронтом даст хорошие температурные колебания и, соответственно, - дожди, даже ливни, грозы и при грозах отдельные шквалы», - написала она в Facebook.

Температура воздуха завтра еще будет высокой, а 6 июня, за фронтом, в большинстве областей Украины существенно похолодает, до + 15 + 22 градусов. Только в южных областях в среду еще побудут летние дожди и +28 градусов.

В Киеве завтра атмосферный фронт обусловит периодические кратковременные дожди и грозы, при грозах возможно шквалистое усиление ветра. Температура воздуха +26 градусов. В среду, 6 июня, в столице осадки прекратятся, температура воздуха снизится до + 18 + 21 градуса.
ForUm

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