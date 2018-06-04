Служба безопасности Украины отрицает информацию российского информагентства РИА Новости о якобы попытке завербовать их корреспондентку.
Об этом Украинской правде рассказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
По ее словам, «СБУ получила информацию о намерениях России использовать журналистку РИА Новости гражданку Украины Ирину Высокович для подготовки тенденциозных материалов по дискредитации нашего государства».
«По прибытии в Херсон она была официально приглашена в административное здание СБУ, по ее предварительному согласию», - рассказала Гитлянская.
В СБУ утверждают, что Высокович сообщила им, что получила 1,5 тысячи долларов за подготовку антиукраинских материалов, и призналась, что официально не работает в РИА Новости.
Гитлянская отметила, что сотрудники СБУ вынесли Высокович предостережение и отпустили.
«Меры осуществлены исключительно в рамках действующего законодательства Украины и с соблюдением законных прав и свобод гражданина и человека», - отмечает пресс-секретарь СБУ.
Как сообщалось, Ирина Высокович ранее заявила, что СБУ пыталась ее завербовать.
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