Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала российскую власть освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова.

Об этом говорится в письме представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, сообщает Укринформ.

«Я призываю российское руководство пересмотреть дело Сенцова и немедленно его освободить», - отметил представитель ОБСЕ.

Как отмечается, заключение украинского режиссера является необоснованным.

«Я действительно обеспокоен ухудшением его состояния здоровья, а также психологического состояния после начала голодания в знак протеста», - заявил Дезир.

Как сообщал ForUm, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

28 мая в федеральной службе исполнения наказаний РФ сообщили, что Сенцов согласился на поддерживающую терапию во время объявленной им бессрочной голодовки.

25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В настоящее время Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.