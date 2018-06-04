Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала российскую власть освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова.
Об этом говорится в письме представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, сообщает Укринформ.
«Я призываю российское руководство пересмотреть дело Сенцова и немедленно его освободить», - отметил представитель ОБСЕ.
Как отмечается, заключение украинского режиссера является необоснованным.
«Я действительно обеспокоен ухудшением его состояния здоровья, а также психологического состояния после начала голодания в знак протеста», - заявил Дезир.
Как сообщал ForUm, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.
28 мая в федеральной службе исполнения наказаний РФ сообщили, что Сенцов согласился на поддерживающую терапию во время объявленной им бессрочной голодовки.
25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.
В настоящее время Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.
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