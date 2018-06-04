также в разделеОбщество
«Они все умрут»: замминистра извинился за скандальные слова о лечении онкобольных 29
НАПК внесло предписание Омеляну 14
Из Украины выдворили очередного «вора в законе» 34
Полиция: Из квартиры Вышинского пропали документы и ценные вещи 33
Военные разминировали территорию вокруг Пивденного 26
Гран-при кинофестиваля «Молодость» получил литовский фильм 32
Из тюрьмы в ОРЛО освободили незаконно удерживаемого украинца 70
В Москве задержали украинца 76
Матери Сенцова и Кольченко впервые встретились и обратились к Порошенко 22
Адвокат: Квартиру Вышинского ограбили 42
СБУ опубликовала новые записи переговоров наемников ЧВК «Вагнера» на Донбассе 112
Пропавший во время боя под Мариуполем морпех вернулся в часть 146
В Каменце-Подольском горело здание бывшего отеля 24
В Украине объявлен наивысший уровень пожароопасности 17
Названы имена еще трех журналистов из «списка 47» 149
Масштабный лесной пожар на Херсонщине ликвидирован 27
Российскую спортсменку не пустили в Украину 99
Синоптики предупредили об угрозе паводков и селей на западе Украины 33

Министерство иностранных дел Украины подтвердило задержание в России украинца. Об этом в Тwitter сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

«Получено официальное уведомление органов РФ о задержании 31.05.18 гражданина Украины. Выясняем обстоятельства, требуем встречи консула», – написала она.

Ранее адвокат Игорь Чудовский сообщил, что в России задержали гражданина Украины, которому инкриминируется контрабанда в Украину запчастей к военной технике. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги