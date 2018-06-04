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Вчера, 3 июня, около 03:00 в Харькове на улице Семинарской неизвестные разбили мемориальную доску советскому маршалу Георгию Жукову, которая висела на фасаде школы, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

На место происшествия выезжали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа местного отдела полиции.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции. Проверка продолжается.

 
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