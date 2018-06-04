Вчера, 3 июня, около 03:00 в Харькове на улице Семинарской неизвестные разбили мемориальную доску советскому маршалу Георгию Жукову, которая висела на фасаде школы, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
На место происшествия выезжали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа местного отдела полиции.
Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции. Проверка продолжается.
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