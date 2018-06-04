Вчера, 3 июня, в Волновахе в туалете административного здания полиции был найден повешенным подозреваемый в преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотиков, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой обалсти.

Отмечается, что в городское отделение полиции для проведения первоочередных следственных и оперативных действий был доставлен мужчина 1982 года рождения по подозрению в нелегальном наркообороте. Он был остановлен пограничниками при перевозке наркотических веществ в крупных размерах в тайнике авто через КПВВ.

О факте сообщили сотрудникам прокуратуры. Вместе с ними был проведен осмотр места происшествия.

Правоохранители выясняют полные обстоятельства случившегося.

Возбуждены уголовные производства по ст. 115 («самоубийство») и ч.2 ст.309 «Перевозка наркотических веществ в крупных размерах без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины.