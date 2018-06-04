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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Житомирской области двух торговцев самодельными взрывными устройствами на основе тротила, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что двое жителей районного центра организовали изготовление взрывных устройств в частном доме одного из сообщников. Тротиловые шашки и другие средства детонации дельцы получали от знакомых, которые ездили по личным делам в район проведения операции Объединенных сил.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт реализации взрывного устройства, изготовленного из шести тротиловых шашек общим весом более килограмма, за три тысячи гривен.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников в рамках ранее открытого уголовного производства. Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства и работы фигурантов дела правоохранители изъяли еще одну тротиловую шашку весом двести граммов и незарегистрированное оружие травматического действия. Также, в подсобном помещении одного из дельцов, обнаружены четыре с половиной тысячи пачек контрафактных сигарет и сто литров спирта для изготовления фальсифицированной алкогольной продукции.

По предварительным выводам, стоимость изъятой «продукции» составляет более сто десяти тысяч гривен. Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины устанавливаются другие лица, причастные к незаконной деятельности. Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно со следователями полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры.
ForUm

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