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Подразделения Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил, реагируя на заявление от Донецкой областной военно-гражданской администрации и обращения местных жителей села Пивденное (Чигири), 2 июня провели разминирование местности вокруг населенного пункта, сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что подразделения ГУ ГосЧс в Донецкой области, которые не включены в состав Объединенных сил, задачу по разминированию местности не выполняли, находясь в резерве.

«Объединенные силы благодарят подразделениям ГУ ГосЧС в Донецкой области и в дальнейшем надеются на тесное сотрудничество», – говорится в сообщении.

Напомним, в середине мая населенный пункт Пивденное в Донецкой области взят под контроль украинских военных, сообщает командование Объединенных сил.
ForUm

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