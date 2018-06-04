Жюри 47-го кинофестиваля «Молодость» определило лучшие фильмы в главных номинациях, сообщается на сайте фестиваля.
Лауреатов определяли в 6 конкурсных программах. Был проведен и традиционный для фестиваля конкурс Shoot&Play.
Гран-при кинофестиваля «Молодость» за лучший дебютный фильм, статуэтку «Скифский олень» и 10 тыс. долларов США получил фильм «Святой» Андриуса Блажевичюса (Литва, Польша, 2016).
Приз за лучший полнометражный фильм и 2000 долларов США от меценатки фестиваля Людмилы Русалиной получила лента «Зимние братья» Глинура Палмасона (Дания, Исландия, 2017).
Специальную награду жюри Международного конкурса получил фильм «Груз» Огнена Главонича (Сербия, Франция, Хорватия, Иран, Катар, 2018).
Лучшим короткометражным фильмом была признана румынская лента «Блестящая внезапная смерть» режиссера Серджиу Неґуличи (Румыния, 2017).
Лучший фильм Студенческого конкурса - «Тесные Связи» режиссера Зофии Ковалевской (Польша, 2016).
Специальную награду получил фильм «Рябь» режиссера Свее Матиаса Гленн (Норвегия, 2016).
Награду жюри программы Teen Screen получил фильм «Детский билет» Самида Каккада (Индия, 2016).
Специальные награды достались фильмам «Супер-Модо» Ликариона Вайнайна (Кения, Германия, 2018) и «За голубыми дверями» Мариуша Пале (Польша, 2016).
Приз за лучший фильм Национального конкурса, денежный приз суммой 50 тыс. гривен от Дома образования и культуры «Мастер класс» получила лента «Штангист» Дмитрия Сухолиткого-Собчука (Украина, Польша, 2018) – за виртуозную режиссуру и впечатляющую образность.
Специальные награды жюри национального конкурса получили фильм Никона Романченко «Вне зоны» (Украина, 2017) - за деликатный взгляд и особую интонацию.
И лента «Счастливые годы» Светланы Шимко и Галины Ярманова (Украина, 2018) - за тонкое воспроизведение неизвестного мира.
Приз зрительских симпатий КМКФ «Молодость» получил фильм «Тихая ночь» Петра Домалевського (Польша, 2016).
Лучшим фильмом конкурса Shoot&Play была избрана лент Анастасии Хоменко «Твой выбор принесет пользу». Победительница получила приз в размере 1000 долларов США.
Приз за лучший ЛГБТК-фильм конкурса «Солнечный зайчик» получила картина Марсело Мартинесси «Наследницы».
Специальные награды жюри конкурса «Солнечный зайчик» получили лента Офира Рауля Грайцера «Кондитер» и фильм «Жесткая краска» Филиппе Матцембахера и Марсиу Реолона.
Обладателем «Скифского оленя» за вклад в мировое киноискусство стал известный немецкий актер Юрген Прохнов.
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