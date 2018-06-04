Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел кадровые перестановки в военном ведомстве КНДР в преддверии возможной встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в правительстве США.

Собеседник издания не назвал конкретных северокорейских чиновников, которые были отстранены, сообщает УНИАН.

Однако ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что своих должностей лишились министр народных Вооруженных сил КНДР Пак Ен Сик, начальник Генерального штаба Корейской народной армии Ри Мен Су и начальник Главного политического управления КНА Ким Чен Гак.

В Вашингтоне считают, что в военных кругах КНДР проявились некоторые разногласия из-за сближения Ким Чен Ына с Вашингтоном и Сеулом.

Напомним, встреча президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, на которой должна была обсуждаться ядерная программа КНДР, планировалась на 12 июня в Сингапуре. Однако 24 мая Трамп объявил о ее отмене в связи с недружественными заявлениями со стороны КНДР. На следующий день Трамп заявил, что диалог с Пхеньяном продолжается, и дал понять, что саммит 12 июня таки может состояться.

1 июня президент США Дональд Трамп объявил, что согласился встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня.