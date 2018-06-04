Матери заключенных в России крымских активистов Олега Сенцова и Александра Кольченко впервые на 4 года встретились и обратились к Президенту Украины Петру Порошенко с просьбой о содействии в скорейшем освобождении их сыновей, сообщает Радио Свобода.

«Господин Порошенко, к вам обращаются матери ваших граждан, которые сидят в российских тюрьмах. Очень вас просим, ​​помогите! Сын мой уже пошел на крайнюю меру - на голодовку. Хотя до этого он говорил, что этого делать нельзя. Вся надежда на то, что вы не бросите наших детей в этой тюрьме», - сказала Людмила Сенцова.

«Уважаемый господин Президент, обращаюсь к вам. Сделайте все возможное, чтобы освободить наших сыновей. Чтобы они не разочаровались ни в Президенте, ни в своем государстве», - отметила Лариса Кольченко.

При этом к российскому президенту Владимиру Путину матери политзаключенных обращаться не стали, объяснив это тем, что их дети не одобрили бы такой шаг.

Как сообщал ForUm, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

28 мая в федеральной службе исполнения наказаний РФ сообщили, что Сенцов согласился на поддерживающую терапию во время объявленной им бессрочной голодовки.

31 мая украинский политзаключенный Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.