Служба безопасности Украины обнародовала новые записи перехваченных разговоров между наемниками ЧВК «Вагнера» на Донбассе со своими кураторами из РФ.

«СБУ обнародует очередные перехвата разговоров российских террористов. Диалог между бывшим главой ТЕР-ЛНР Плотницким и офицером ГУ ГШ ВС РФ - руководителем наемников Уткиным документирует роль российских военных в боевых действиях в Луганской области в период 2014-2015 годов», – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что вторая беседа является очередным доказательством того, что наемники «Вагнера» непосредственно подчинялись офицерам спецслужб РФ. «В частности, одним из кураторов террористов был военнослужащий ГУ ГШ ВС РФ Иванников Олег Владимирович, более известным как «Орион» - российский офицер, который причастен к сбитию рейса МН17 российской ЗРК «Бук-М1». Разговоры наглядно демонстрируют, что российские наемники являются «пушечным мясом» для высшего военного командования РФ», – подчеркнули в спецслужбе.

Служба безопасности Украины установила, с июня 2014 год силами АТО было уничтожено как минимум тридцать шесть граждан РФ из числа ЧВК «Вагнера». Их гибель в Украине является прямым свидетельством российской военной агрессии против нашей страны.

Напомним, ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что СБУ установила причастность российской частной военной компании «Вагнера» к вооруженному конфликту на Донбассе и в Сирии.

Наемники ЧВК участвовали в уничтожении украинского военного самолета Ил-76 в Луганске, штурмах Луганского аэропорта и города Дебальцево в 2014 году.

Служба безопасности Украины установила более 2000 боевиков ЧВК «Вагнера».

В составе ЧВК есть подразделение «Карпаты», состоящее из украинцев. СБУ установила личности 26 российских офицеров, которые с 2014 года были «командированы» как инструкторы по боевой подготовке в ЧВК «Вагнера».