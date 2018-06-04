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За прошедшие сутки, 3 июня, российско-оккупационные войска 27 раз нарушили режим прекращения огня, из них 4 раза открывали огонь из тяжелого вооружения – артиллерии калибром 122 мм и минометов калибром 120 мм и 82 мм, сообщает пресс-центр ООС.

Наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Авдеевка, Новотороицкое, Гнутово, Лебединское.

Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения.

Оккупанты продолжают грубо нарушать нормы Международного гуманитарного права. Вчера вечером, около 21:00 ними из пушек калибра 152 мм был обстрелян населенный пункт Талаковка. Террористы выпустили по поселку городского типа не менее трех снарядов. К счастью, пострадавших нет. Данные по разрушениям уточняются.

Во время боевых действий прошедшие сутки в составе Объединенных сил потерь нет.

По данным разведки, противник понес потери: один оккупанта уничтожены.

За текущие текущих сутки, 4 июня, обстановка на линии соприкосновения остается без изменений. Около 4:30 противник применил 82-мм минометы в районе населенного пункта Зайцево и на такие провокационные действия получил адекватный ответ.
ForUm

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