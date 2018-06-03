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В Эвиане (Франция) завершилась товарищеский матч национальных футбольных сборных Украины и Албании, в котором украинская команда обыграла соперника. Игра завершилась со счетом 4:1, сообщает УНИАН.

Украинцы очень мощна начали этот матч и уже в первом тайме предрешили исход. Взяв полчаса на раскачку, украинцы затем полностью перехватили инициативу. На 31-й минуте первый гол забил Евгений Коноплянка. Комбинация Марлос - Ярмоленко - Коноплянка завершилась ударом Евгения точно под ближнюю штангу, когда вратарь, не угадав направление удара, начал падать в противоположный угол. Супстя 5 минут, на 36-й, второй гол забил Андрей Ярмоленко.

Получив пас от Коноплянки, игрок немецкой «Боруссии» (Дортмунд) в штрафной обыграл защитника и расстрелял ворота соперника.  А уже в добавленное арбитром к первому тайму время, на 45+1 минуте, Ярмоленко  сделал дубль. Марлос выполнил заброс в штрафную, Малиновский не пожадничал, отпасовал правее на Ярмоленко, и тот без проблем поразил ближний угол ворот.

После перерыва игроки сборной Украины сосредоточились на отработке элементов игры в защите и без труда довели матч до победы.

Лишь в самой концовке игры, на 89-й минуте, Эмануэле Ндой забил единственный гол в ответ от команды Албании. Правда, уже спустя минуту свой дубль оформил Евгений Коноплянка и установил окончательный счет игры - 4:1 в пользу сборной Украины.
ForUm

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