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Вчера, 2 июня, в Каменце-Подольском на улице Леси Украинки произошел пожар в здании бывшей гостиницы, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как стало известно, горела кровля здания отеля. Благодаря оперативным действиям пожарных и своевременному привлечению сил и средств пожар площадью 300 кв. м был локализован в 22:10 и ликвидирован в 22:30. Всего к тушению привлечены 10 единиц пожарно-спасательной и специальной техники и 25 спасателей, в том числе подразделения местных пожарных команд и добровольных пожарных дружин гарнизона.

Несчастных случаев на пожаре не было. Здание в настоящее время не эксплуатируется и находится на реконструкции с 2000 года, поэтому на момент возникновения пожара ни персонала, ни гостей в здании не было.

Причины возникновения устанавливаются.
ForUm

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