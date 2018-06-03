Многие ведущие политики Германии не планируют посещать чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом в воскресенье, 3 июня, сообщает DW.

Так, председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) ответил на соответствующий запрос издания отрицательно. Пока нет планов на поездку в Россию во время ЧМ-2018 также у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier), министра иностранных дел страны Хайко Маса (Heiko Maas) и вице-канцлера, министра финансов Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz), сообщили газете их официальные представители.

Пока неизвестно, приедет ли в РФ канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Ее представитель заявила Bild am Sonntag, что о планах поездок главы немецкого правительства, как правило, сообщается за неделю до их осуществления: "Это касается и данного случая". В то же время Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), министр внутренних дел Германии, традиционно отвечающий и за спорт, рассказал Bild am Sonntag о намерении посмотреть вживую один из матчей немецкой сборной, "если позволит рабочий график".

Одновременно издание опубликовало результаты опроса, проведенного социологическим институтом Emnid. Согласно данному исследованию, 62 процента респондентов выступили за то, чтобы ведущие немецкие политики посетили ЧМ-2018 в России. 30 процентов немцев высказались против.

Напомним, 19 марта министр иностранных дел Исландии Гудлейгур Тор заявил, что официальные лица страны также рассматривают возможность бойкота мундиаля. Председатель судейского комитета Футбольной ассоциации Исландии Кристинн Якобссон опроверг эту информацию.

14 марта правительство Великобритании решило бойкотировать чемпионат мира из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Президент Польши Анджей Дуда решил не участвовать в церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России.