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Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что санкции в отношении Северной Кореии могут быть ослаблены только тогда, когда Пхеньян предпримет «поддающиеся проверке и необратимые» шаги по ядерному разоружению.

Об этом глава Пентагона сказал в воскресенье, 3 июня, в Сингапуре перед встречей с коллегами из Японии и Южной Кореи, сообщает Укринформ.

По мнению Мэттиса, пока важно сохранять все штрафные меры, определенные резолюциями ООН. Путь к переговорам президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, намеченным на 12 июня, будет «ухабистым», спрогнозировал глава американского оборонного ведомства.

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра тоже потребовал придерживаться жесткой линии поведения в отношении КНДР. «Прошлый опыт показывает, что важно не награждать уже саму готовность Северной Кореи к переговорам», - подчеркнул он. Пхеньян должен предпринять конкретные шаги по ядерному и ракетному разоружению, продолжил Онодэра.

В то же время глава Минобороны Южной Кореи Сон Ён Му выступил за кредит доверия для КНДР. По его словам, Сеул делает ставку на диалог с соседями по Корейскому полуострову. «Если ставить под сомнение мотивы Ким Чен Ына, это затрудняет диалог и прогресс в переговорах», - заключил южнокорейский министр.

 
ForUm

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