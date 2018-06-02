Беларусь готова ввести контроль на границе с Россией, если Москва со своей стороны объявит о таком решении. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

«Но нам нельзя уподобляться россиянам. Они сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе. Пусть определяются. Определятся - нам не проблема ответить. Мы готовы в любой момент адекватно дать ответ. Если они хотят закрыть границу - пожалуйста. Закроют - мы в ответ также должны ввести контроль на границе», - подчеркнул белорусский лидер.

Как отмечается, пограничники Беларуси на границе с РФ не имеют постоянных подразделений, в то же время с российской стороны ее охраняют штатные подразделения ФСБ.

Между Беларусью и РФ отсутствуют действующие соглашения о пунктах пропуска. Пограничный вопрос будет обсуждаться на Высшем госсовете Союзного государства в июне.