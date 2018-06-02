НАТО планирует создать тридцатитысячные силы быстрого реагирования в Европе в дополнение к имеющимся на случай нападения со стороны России. Об этом пишет немецкое издание Welt am Sonntag (WamS) в материале, опубликованном в субботу, 2 июня, сообщает DW.

Альянс рассчитывает, что эти отряды должны быть способными к реагированию в промежуток до 30 дней в случае необходимости.

Речь идет также об оснащении таких сил несколькими сотнями боевых самолетов и кораблей, пишет издание со ссылкой на высокопоставленных дипломатов в НАТО. Новые подразделения должны укрепить имеющиеся силы быстрого реагирования в 20 тыс. солдат. Ожидается, что члены НАТО на саммите в июле примут соответствующее решение. «Германия будет играть ведущую роль», - добавляет источник WamS.

Напомним, что Германия, Великобритания, США и Канада в настоящее время возглавляют международные группы быстрого реагирования, размещенные в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. По заявлениям блока, они готовы сдержать и, в случае необходимости, немедленно ответить на любую агрессию совместно с вооруженными силами.

Четыре батальона, сформированные из представителей 15 различных государств НАТО, насчитывают всего около 4500 военных. Их размещение стало «прямым ответом на агрессивные действия России на периферии территории НАТО, которые снизили стабильность и безопасность, увеличили непредсказуемость», - говорится в документе. В 2017 году страны НАТО в среднем увеличили расходы на оборону по сравнению с предыдущим годом на 2,25 процента.