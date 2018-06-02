Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал о реакции подозреваемого в организации «убийства» Аркадия Бабченко Бориса Германа на информацию о том, что журналист жив. Об этом Луценко рассказал в эфире «Радио НВ».

Он отметил, что поначалу Герман подумал, что его задержали за дело о торговле оружием.

«Когда господина Германа задержали на улице, потом доставили в соответствующее место, долго ждали его адвокатов. Но адвокаты приехали, они так спокойненько подошли: «Ну что, как всегда по торговле оружием?». Потому что господин Герман имеет несколько дел - открытых, закрытых - по торговле оружием. Он говорит: «Ну да, конечно, по торговле оружием». Он (адвокат. - Ред.) говорит: «Извини, задержались, потому что там такой дурдом - журналист, которого убили оказался жив». И тут господин Герман белеет, говорит: «Мне конец», - рассказал генпрокурор.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения Бориса Германа. 31 мая Шевченковский районный суд его арестовал на 2 месяца без права на внесения залога.

По данным ГПУ, во время разговоров организатор преступления упоминал о списке из 30 человек, которых планируют устранить помимо Бабченко. Поэтому правоохранители решили инсценировать гибель журналиста, чтобы получить этот перечень.

Позже генпрокурор сообщил, что следствие получило список 47 потенциальных жертв, им будет предоставлена охрана.