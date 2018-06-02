Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Собеседники обсудили укрепление сотрудничества в области безопасности и обороны. Президент поблагодарил американскую сторону за предоставление Украине противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». Также были обсуждены вызовы безопасности в результате реализации проекта «Северный поток-2».

Порошенко и Помпео скоординировали позиции в контексте оглашения выводов расследования сбития самолета рейса МН17 и отметили важность продолжения санкционной политики против России.

Президент Украины подчеркнул важность продолжения давления на Россию для освобождения всех украинских заложников.

Глава государства проинформировал о ходе реформ в Украине в контексте сотрудничества с Международным валютным фондом, в том числе о процессе формирования эффективной антикоррупционной инфраструктуры.

Порошенко пригласил Помпео посетить Украину с визитом.