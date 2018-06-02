также в разделеПолитика
Замминистра финансов заявляет, что ГФС не выводили из подчинения Минфина 23
Блогер: В политическую борьбу между Порошенко и «Народным фронтом» включилась тяжелая артиллерия 56
Парламент Нидерландов признали вину РФ за катастрофу MH17 48
В Кремле открестились от «фонда Путина» 128
Главы МИД «нормандской четверки» договорились о встрече 76
Эксперт: Дела, по которым ГПУ подала представление на Вилкула, не имеют перспектив 37
Гройсман говорит, что Данилюк извинился за письмо G7 47
КИУ: Тимошенко в мае приняла участие в 1% голосований 26
Вакаров: Украина должна назначить своего представителя на переговоры по мирному урегулированию 40
Порошенко: На пути к миру отвергаю две крайности 76
Порошенко объявил десятилетие украинского языка 323
Порошенко рассказал, как сила молитвы помогла провести реформы 35
Данилюк пожаловался на Гройсмана в G7 52
Порошенко: В Украине больше не будет любимой церкви государства 1366
Тука: «Прямые переговоры» с ОРДЛО – это ловушка 117
США призвали Венгрию разблокировать взаимодействие Украины с НАТО 35
Путин: РФ готова сохранить транзит газа через Украину 88
Ющенко трудоустроился в банке 98

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Собеседники обсудили укрепление сотрудничества в области безопасности и обороны. Президент поблагодарил американскую сторону за предоставление Украине противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». Также были обсуждены вызовы безопасности в результате реализации проекта «Северный поток-2».

Порошенко и Помпео скоординировали позиции в контексте оглашения выводов расследования сбития самолета рейса МН17 и отметили важность продолжения санкционной политики против России.

Президент Украины подчеркнул важность продолжения давления на Россию для освобождения всех украинских заложников.

Глава государства проинформировал о ходе реформ в Украине в контексте сотрудничества с Международным валютным фондом, в том числе о процессе формирования эффективной антикоррупционной инфраструктуры.

Порошенко пригласил Помпео посетить Украину с визитом.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги