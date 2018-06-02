также в разделеЭкономика
В Минфине не допускают отказа от сотрудничества с МВФ 15
Данилюк предупредил нардепов о возможном скачке инфляции 85
СМИ: «Нафтогаз» выдвинул «Газпрому» свои условия по транзиту 169
Билеты на поезда еще раз подорожали 22
В Украине подешевел бензин 83
В Раде предложили новые ставки растаможки «евроблях» 109
НБУ: Новая программа МВФ возможна не ранее 2020 года 27
Гройсман о качестве ремонта дорог: За халтуру платить не будем 31
НБУ допускает размещение еврооблигаций без транша МВФ 25
Проект Go Highway: Гройсман хочет посмотреть, кто что ремонтирует 24
Смолий: Без транша МВФ НБУ введет валютные ограничения 56
В апреле профицит платежного баланса Украины составил $290 миллионов 24
«Нафтогаз» нашел новый источник поставок газа 199
В Европе арестовали активы оператора «Северного потока-2» 166
«Нафтогаз» начал принудительное взыскание долга с «Газпрома» в Европе 223
Кабмин решил до августа не поднимать цену на газ для населения 85
Сотрудники «Нафтогаза» за победу над «Газпромом» получат премий на $46 миллионов 64
Бэби-боксы и «муниципальные няни»: Кабмин взялся за повышение рождаемости 48

Государственный бюджет Украины в мае 2018 года перевыполнил плановый показатель по доходам на 3,2%. Об этом сообщает Госказначейство.

Так, доходы за минувший месяц составили 96,85 млрд гривен, что на 2,99 млрд больше запланированных. При этом по сравнению с маем 2017 года доходы государственного бюджета выросли на 30,86 млрд гривен - 46,8%, во многом благодаря НБУ, который перечислил 17 млрд гривен против 5 млрд в прошлом году.

Общий фонд получил 88,7 млрд гривен - на 2,4% больше планового показателя и на 43,3% больше показателей мая 2017 года, сообщает 112 Украина.

Всего за первые пять месяцев 2018 года доход госбюджета составил 369,7 млрд гривен. Отставание от плана, составлявшее в январе 1,8%, за четыре месяца сократилось до 0,6%, указывает казначейская служба.

По информации казначейства, с начала 2018 года в качестве налогов бюджет получил 164,51 млрд гривен, таможня - 125,65 млрд гривен. При этом налоговые показатели за год выросли на 16,2%, а таможенные - на 9,6%.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги