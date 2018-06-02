Государственный бюджет Украины в мае 2018 года перевыполнил плановый показатель по доходам на 3,2%. Об этом сообщает Госказначейство.

Так, доходы за минувший месяц составили 96,85 млрд гривен, что на 2,99 млрд больше запланированных. При этом по сравнению с маем 2017 года доходы государственного бюджета выросли на 30,86 млрд гривен - 46,8%, во многом благодаря НБУ, который перечислил 17 млрд гривен против 5 млрд в прошлом году.

Общий фонд получил 88,7 млрд гривен - на 2,4% больше планового показателя и на 43,3% больше показателей мая 2017 года, сообщает 112 Украина.

Всего за первые пять месяцев 2018 года доход госбюджета составил 369,7 млрд гривен. Отставание от плана, составлявшее в январе 1,8%, за четыре месяца сократилось до 0,6%, указывает казначейская служба.

По информации казначейства, с начала 2018 года в качестве налогов бюджет получил 164,51 млрд гривен, таможня - 125,65 млрд гривен. При этом налоговые показатели за год выросли на 16,2%, а таможенные - на 9,6%.