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По соображениям безопасности запрещено передвижение любых частных автотранспортных средств, остающихся в поселке Пивденное (Чигири) возле Горловки Донецкой области, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. 

Такое решение штаба Объединенных сил связано с тем, что все местные дороги находятся в зоне прямого поражения из стрелкового оружия со стороны незаконных вооруженных формирований оккупационной администрации РФ, которые в случае фиксации перемещения открывают огонь.

По данным министерства, в результате таких действий из семи автотранспортных средств, которые оставались в районе Чигирей по состоянию на начало недели, за последние двое суток два сгорели. Такие действия со стороны незаконных вооруженных формирований оккупационной администрации РФ по отношению к гражданскому населению является вопиющим нарушением норм международного гуманитарного права.

По данным сектора МВОТ в Донецкой области, в населенном пункте остаются почти 70 мирных жителей, из них четверо детей в возрасте от 10 до 16 лет. ВСУ помогают жителям района Чигири вывозить личные вещи и оказывают необходимую гуманитарную помощь. Проводить принудительную эвакуацию граждан пока не планируется. Ведется работа по выявлению неотложных гуманитарных потребностей жителей, выясняется, кто из них готов выехать и какая помощь им нужна.

Напомним, в середине мая населенный пункт Пивденное в Донецкой области взят под контроль украинских военных, сообщает командование Объединенных сил.

 
ForUm

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