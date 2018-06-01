Адвокаты бизнесмена Юрия Иванющенко Евгений Глазков и Юрий Колесников отрицают причастность своего клиента к расследованию прокуратуры в связи с ООО «Хлеб Инвестбуд». Об этом говорится в заявлении юристов, сообщает 112 Украина.

Адвокаты Иванющенко комментируют статью в издании «Цензор», которая была опубликована 31 мая 2018 года «Прокуратура передала в суд дело против гендиректора «Хлеб Инвестбуда» Иванющенко». В этой статье сообщается, что прокуратура Киева завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении экс-директора ООО «Хлеб Инвестбуд», незаконные действия которого нанесли государственному предприятию ущерб более чем на 145 млн грн.

Согласно данным, на которые ссылается автор статьи, обвинительный акт по этому делу был направлен в Голосеевский райсуд Киева для рассмотрения по сути.

Однако сообщение, распространенное пресс-службой прокуратуры о состоянии досудебного расследования, не содержит упоминаний о причастности Юрия Иванющенко к этому делу. «...таким образом, Иванющенко Ю.В. не является фигурантом упомянутого криминального производства, и никакого отношения к преступлению не имеет», - говорится в адвокатском пресс-релизе.

Адвокаты призвали Бутусова прекратить распространять неправдивую информацию в адрес Иванющенко. Напомним, Бутусов уже проиграл суд о распространении недостоверной информации о бизнесмене. Однако, по мнению адвокатов бизнесмена, издание «Цензор» регулярно публикует заведомо недостоверную информацию, что свидетельствует о заказном характере информационной кампании против него.

«Мы будем и дальше привлекать в суд всех организаторов и исполнителей грязной кампании черного пиара в адрес нашего клиента. Мы призываем все СМИ тщательно проверять информацию и не публиковать лживые данные», - добавили адвокаты Иванющенко.

Напомним, что в ноябре 2017 года Европейский суд общей юрисдикции отменил введенные против Юрия Иванющенко санкции и обязал ЕС оплатить ему все судебные расходы.