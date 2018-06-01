Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский во время заседания суда по его делу заявил, что выходит из украинского гражданства.

Следствие получило список 47 потенциальных жертв, которые могли стать жертвами российских спецслужб наряду с журналистом Аркадием Бабченко. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

В Украине введут сертификационный экзамен по украинскому языку для тех, кто желает получить гражданство.

Организатор покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман во время заседания суда по избранию ему меры пресечения, заявил, что в «фонде» президента России Владимир Путина есть человек, который отвечает за теракты в Украине.

Состоялась встреча генерального прокурора Юрия Луценко и председателя Службы безопасности Василия Грицака с руководителями дипломатических представительств стран-представителей «Большой семерки», стран ЕС, Норвегии, Австралии, Европейского Союза и Совета Европы относительно проведенной 29 мая успешной спецоперации правоохранительных органов по предупреждению убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Встреча «нормандской четверки» на уровне министров иностранных дел состоится 11 июня в Берлине, в ее повестке дня будет и тема развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Министр финансов Александр Данилюк разослал народным депутатам письмо, в котором призывает немедленно принять закон об антикоррупционном суде и тем самым разблокировать финансирование от МВФ.

Парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики рассматривает возможность изменения ставок для растаможивания автомобилей. Об этом сказала глава комитета Нина Южанина.

Северная и Южная Корея в пятницу возобновили мирные переговоры на высшем уровне.

30 мая прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры приняли решение о достаточности собранных доказательств для составления обвинительного акта в уголовном производстве по подозрению Одесского городского головы Геннадия Труханова, чиновников Одесского горсовета и других лиц в завладении средствами городского бюджета в особо крупных размерах в результате приобретения по заведомо завышенной цене помещений бывшего завода «Краян» в Одессе.

В Днепропетровской областной больнице имени Мечникова в четверг, 31 мая, скончались двое военнослужащих, которые получили ранения на Донбассе.

Елену Бережную, мать погибшей экс-нардепа от Партии регионов Ирины Бережной, облили зеленкой.