Правительство Украины не допускает сценария отказа от сотрудничества с Международным валютным фондом и сделает все возможное для его продолжения.



Об этом заявила первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова в ходе дискуссии в Киевской школе экономики, отвечая на вопрос об альтернативном плане правительства при отсутствии новых траншей от МВФ.

«Мы для себя не допускаем варианта, что мы не будем в программе с Международным валютным фондом», - сказала Маркарова.

По ее словам, Украина еще не находится на том этапе, когда можно выйти из программы с Фондом, и такой шаг будет безответственным. Маркарова подчеркнула, что правительство будет делать все возможное для продолжения сотрудничества с МВФ и убеждать в этом парламент. При это она отметила, что нахождение в программе с МВФ – это не финансовая помощь бюджету, а прежде всего позитивный сигнал для инвесторов и партнеров Украины.

Напомним, 24 января Президент Петр Порошенко после встречи с директором-распорядителем Международного экономического фонда Кристин Лагард заявил, что Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ.

В текущем году Национальный банк ожидает поступления около 2 млрд долл. от Международного валютного фонда.

Нацбанк также допускает ужесточение монетарной политики и введение дополнительных валютных ограничений в случае отсутствия транша от МВФ.