Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Одесскую область уволил председателя Татарбунарской районной государственной администрации Александра Кривенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он отметил, что при реализации успешных проектов еще остается желание у некоторых «чиновников» мешать инвесторам. По его словам, в Татарбунарском районе предполагалось еще в декабре прошлого года передать в аренду земельный участок инвестору под строительство объектов альтернативной энергетики - сделать Одесскую область чище и построить солнечную электростанцию. «Сегодня, спустя полгода, предприятие не только не начало строительные работы, оно даже землю в аренду не получило. А все потому, что председатель Татарбунарской райгосадминистрации по неизвестным мне причинам считает возможным не заключать уже полгода соответствующее соглашение с предприятием, хотя соответствующее распоряжение председателя областной государственной администрации по моему поручению было издано», - рассказал Порошенко.

«Если чиновники на местах позволяют себе создавать препятствия инвесторам в угоду, мы с вами понимаем, каким интересам. Уверен в том, что реакция властей должна быть жесткой. И мы не должны затягивать с принятием соответствующих решений», - подчеркнул Глава государства.

Президент сообщил, что по представлению председателя Одесской областной государственной администрации, подписал распоряжение об увольнении председателя Татарбунарской райгосадминистрации. «Пусть это будет примером для всех, что Украина меняется, отношение к инвесторам меняется», - отметил он.