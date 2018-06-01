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Расследование ДТП при участии полицейского автомобиля на столичных Позняках поручено Главному управлению Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области, процессуальное руководство обеспечивается прокуратурой города, сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.

Предварительная правовая квалификация в уголовном производстве - ч. 1 ст. 286 УК Украины.

В настоящее время в уголовном производстве проводятся первоочередные следственные действия - направлены поручения в МВД о проведении служебного расследования по факту указанного события, подготовлены ходатайства о назначении и проведении ряда экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение о дальнейшем движения уголовного производства.

Напомним, 31 мая в Киеве на улице Григоренко полицейский автомобиль, который выполнял спецзадание, сбил 13-летнего велосипедиста.
ForUm

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