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Железнодорожные билеты на поезда «Укрзализныци» подорожали с 1 июня на 6% в связи с наступлением летнего сезона, сообщает ЦТС.

Это изменение не является новшеством, в течение года компания регулярно повышает или снижает цену проезда в соответствии с разными календарными периодами.

Коэффициент 1,07 к базовой ставке тарифа, вступивший в силу с июня, будет действовать до конца августа, после чего в сентябре будет применяться коэффициент 1,02 - то есть произойдет снижение на пять процентных пунктов.

В конце мая действовал коэффициент 1,01, то есть на 1% выше базовой ставки проезда, поэтому 1,07 - это повышение на 6% по сравнению с предшествующим периодом.

Напомним, «Укрзализныця» с 20 мая повысила цены на билеты на 12%. 
ForUm

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