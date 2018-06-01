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Российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко охраняет Служба безопасности Украины.

Об этом начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей сообщил журналистам, передает УНИАН.

Отвечая на вопрос, кто обеспечивает охрану Бабченко, он сказал: «Служба безопасности Украины».

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

По данным СБУ, убийство журналиста заказали российские спецслужбы. 

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения. Выполнить задание он предложил своему знакомому – бывшему участнику АТО – за денежное вознаграждение 30 тыс. долларов США. 

Грицак отметил, что задержанный планировал устранить 30 человек на территории Украины. 

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что мужчина, который по планам российских спецслужб должен был убить Бабченко, будет проходить по делу как свидетель.

Президент Петр Порошенко поручил предоставить журналисту и его семье круглосуточную государственную охрану.
ForUm

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