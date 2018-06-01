Информация о возможном срыве очередного транша Международного валютного фонда из-за конфликта между премьером Владимиром Гройсманом и главой Минфина Александром Данилюком не соответствует действительности. Об этом 112 Украина заявил представитель Кабмина в парламенте Андрей Денисенко.

«Это одна из очередных мифологий, которая в последнее время распространяется в СМИ. Предупреждать, или говорить о чем-то можно тогда, когда есть определенное решение», - сказал Денисенко.

Он также рассказал о конфликте между премьером и Данилюком, который, по словам Денисенко, связан с вопросом переподчинения Государственной фискальной службы под прямое управление Кабмина.

«ГФС ведет расследование против Данилюка, и как сообщал генпрокурор, что якобы уже есть письмо из Британии, что действительно есть вопросы по уплате налогов к министру на 700 тысяч... Все это происходило накануне визита министра в Брюссель и могло поставить под угрозу результативность переговоров с ЕС. После этого письма были консультации с МВФ и в том числе представителями МВФ было сказано о том что ГФС проводит расследование против Данилюка, в подчинении которого находится ГФС. В консультациях говорилось, что для того, чтобы избежать конфликта интересов, есть такая идея, перевести ГФС в подчинение Кабмина», - пояснил представитель правительства.

В то же время, говоря о возможном назначении Данилюку еще одного заместителя, что ранее стало причиной спора во время заседания Кабмина, Денисенко сказал: «У Данилюка четыре заместителя, это более чем достаточно для любого министерства».

Напомним, 23 мая на заседании Кабмина возникла ссора между Данилюком и Гройсманом. Причиной стало требование главы Минфина назначить ему пятого заместителя. Согласно объяснениям Данилюка, он не может без него нормально работать.

На это Гройсман предложил министру уволиться, после чего Данилюк покинул зал заседаний.

Позже Данилюк отправил письмо послам G7, в котором объяснил причины недавних разногласий с премьер-министром. В частности, в письме описывается ситуация с нежеланием Гройсмана назначить замминистра Яну Бугримову.

В свою очередь Гройсман сообщил, что Данилюк извинился за письмо послам G7.