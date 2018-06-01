Новым премьером Испании стал лидер Социалистической рабочей партии Педро Санчес.

Об этом говорится в заявлении на сайте парламента страны, передает Громадське.

Отмечается, что после поддержки вотума недоверия испанскому премьеру Мариано Рахою, новым главой правительства назначен Педро Санчес, согласно 99 статье Конституции страны.

Санчес – лидер испанских социалистов, доктор экономики. Ранее он работал политическим консультантом в Европейском парламенте и в офисе Верховного представителя ООН по Боснии и Герцеговины. С 2004 по 2009 входил в городской совет Мадрида. В 2008 году он стал лектором по экономике в Университете Камило Хосе Села. Впоследствии он был избран членом Конгресса депутатов, нижней палаты парламента Испании.

Напомним, ранее 1 июня испанский парламент поддержал вотум недоверия премьеру Мариано Рахою.

Это первый случай в истории постфранкистской Испании.