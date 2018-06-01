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Служба безопасности Украины в ходе проведения расследования организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко выяснила, что существует угроза и безопасности других людей. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в Facebook.

«Служба безопасности Украины сообщает, что в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий по делу подготовки террористического акта в отношении журналиста А. Бабченко Службой получена информация о реальной угрозе безопасности других граждан. Детали будем сообщать», – отметали в спецслужбе.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

По данным ГПУ, во время разговоров организатор преступления «Г» упоминал о списке из 30 человек, которых планируют устранить помимо Бабченко. Поэтому правоохранители решили инсценировать гибель журналиста, чтобы получить этот перечень.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что 30 лицам, которые могли стать жертвами российских спецслужб наряду с Бабченко, будет предоставлена охрана.
ForUm

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