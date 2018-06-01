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Эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров назвал политической коррупцией и пиаром власти недавние представления ГПУ на снятие неприкосновенности с оппозиционных политиков. С его точки зрения, в суде эти представления не имеют перспектив.

«Никакого отношения к реальной «борьбе с коррупцией» это не имеет. Как раз наоборот – давление на оппонентов с целью получения политической выгоды ничем иным как политическая коррупция назвать нельзя. Ведь общество ничего не получает. И в копилку установления справедливых отношений ровным счетом ничего не прибавляется», - сказал Вакаров.

Напомним, 25 мая генпрокурор подписал и внес в Верховную Раду Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности одного из самых рейтинговых политиков Юго-Востока - народного депутата Александра Вилкула. Также в представлении ГПУ фигурирует коллега и однопартиец Вилкула – Дмитрий Колесников. Ранее, 15 мая Луценко внес представление на снятия неприкосновенности с еще одного члена Оппозиционного Блока Сергея Дунаева.

Адвокат Василий Вакаров подчеркнул, что представления едва ли чем-то угрожают фигурантам. «Касательно Вилкула и Колесникова, то эти представления имеют сомнительную судебную перспективу. Более того, я полагаю, что они и до суда не дойдут, а будут развалены ещё на стадии досудебного следствия. А в деле декларирования Дунаевым своего имущества существенное значение будет иметь процессуальная, а не материальная часть расследования», - сказал эксперт.
ForUm

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