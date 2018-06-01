Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Павел Демчина, находясь под следствием НАБУ, приобрел внедорожник Range Rover Sport стоимостью более 30 тыс. долларов. Об этом говорится в расследовании программы «Схемы».

Так, согласно данным официального реестра МВД, в 2018 году Демчина стал владельцем Range Rover Sport 2013 выпуска. Сейчас Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует возможное незаконное обогащение первого замглавы СБУ. В НАБУ открыли производство в марте 2017 после того, как журналисты проекта «Слидство.Инфо» показали автопарк и дом под Киевом, принадлежащих матери детей Демчины Ольге Воловчук, и обнаружили, что официальных доходов ей для этого не хватило бы.

В рамках расследования НАБУ в судебном реестре появилась информация об официальных доходах Демчины и Воловчук.

С 1998 по 2016 женщина заработала всего 164 тыс. гривен. Демчина за все время государственной службы с 2009 по 2016 получил около 1 миллиона 150 тыс. гривен.

Это означает, что официальные доходы вряд ли позволили бы ему или Воловчук приобрести элитное имущество.

Сам Демчина в комментарии журналистам заявил, что имел деньги на внедорожник.

«У меня задекларирована была достаточная сумма для того, чтобы приобрести этот пятилетний автомобиль», - заявил первый заместитель главы СБУ.

На вопрос журналистов, сколько он заработал в период с 2016 по 2018 годы, ведь декларации сотрудников СБУ являются засекреченными, Демчина был не готов ответить.

«Я вам сейчас не готов сказать, сколько я заработал. Мне надо поднимать справки из наших финансовых подразделений. Около 60 тыс. (в месяц, - ред.)», - сказал Демчина.

То есть, чтобы купить такое авто, первый заместитель председателя СБУ должен был отдать примерно всю свою годовую зарплату.

С 2017 СБУ засекретила электронные декларации сотрудников ведомства, включая руководство.

В СМИ 40-летнего генерал-майора Демчину называют приближенным к соратнику президента Игорю Кононенко и «смотрящим» за СБУ от партии власти.