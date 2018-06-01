Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал показания подозреваемого в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа, утверждающего, что за этим покушением стоит человек, который якобы работает «в приватном фонде Владимира Путина».

«Конечно, никаких таких фондов в России не существует», - приводит слова Пескова Интерфакс.

Обвинение России в причастности к покушению на Бабченко является инсинуацией и «развесистой клюквой», считает он.

«Любые утверждения о возможной причастности России к этой инсценировке является не чем иным как инсинуацией и не соответствует действительности», - заявил чиновник.

«Если говорить, скажем так, в шутку, то не знаю, как язык Шекспира будет соперничать с великим и могучим, вся эта история, все эти показания, являются не чем иным как развесистой клюквой», - добавил он.

Напомним, в четверг, 31 мая, Шевченковский районный суд арестовал подозреваемого в организации покушения на Бабченко Бориса Германа на 2 месяца без права на внесения залога.

Организатор «убийства» назвал человека, который в «фонде Путина» якобы отвечает за теракты в Украине. Это Вячеслав Пивоварник. По данным СМИ, он имел доли в 5 украинских компаниях.