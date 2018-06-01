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В Испании парламент поддержал вотум недоверия премьеру Мариано Рахою. За это решение проголосовали 180 из 350 депутатов.

Об этом сообщает El Pais.

По данным источника, Рахой признал поражение еще до начала голосования за вотум недоверия, передает Громадське.

Инициатором вотума недоверия выступила Социалистическая рабочая партия Испании после того, как суд признал виновными в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов бывших членов Народной партии Рахоя и связанных с ней бизнесменов.

Отметим, что это первый случай в истории постфранкистской Испании.

Ранее сообщалось, что в испанском парламенте собрали 180 голосов для выражения вотума недоверия премьер-министру. Для этого необходимо 176 голосов.

 
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