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Генпрокурор Юрий Луценко и глава СБУ Василий Грицак встретятся с послами G7 для разъяснений по делу инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко 31 мая в эфире программы «Право на власть», передает Укринформ.

«1 июня у меня в ГПУ вместе с главой Службы безопасности Украины и причастными к этому делу офицерами состоится встреча с дипломатами G7. Мы разъясним все, что мы можем в рамках тайны следствия объяснить, и я уверен, что дипломатия займет позицию, которую, например, озвучивает руководитель дипломатической службы Великобритании, который четко говорит, что страна должна защищаться, а Россия должна быть наказана. Я уверен, что это правильный тезис», - сказал он.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

По данным СБУ, убийство журналиста заказали российские спецслужбы. 

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения. 

В международной негосударственной организации «Репортеры без границ» выразили возмущение спецоперацией Службы безопасности с инсценировкой убийства Аркадия Бабченко.
ForUm

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