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Александра Кольченко, который 31 мая объявил голодовку в российской исправительной колонии, заставляют принять российское гражданство и шантажируют родителями, которые остались в аннексированном Крыму. Об этом Крым.Реалии рассказала его мать Лариса Кольченко.

«Заставляют принять российское гражданство. Сначала разговор начинается с того, «как плохо в Украине и как хорошо в России», затем начинается открытый шантаж, рассказывают о том, что «у тебя родители в Крыму остались», что надо как-то принять гражданство... А потом в открытую хотят, чтобы он подписал паспорт», - рассказала мама Кольченко.

По ее мнению, рассчитывают на то, что, когда он примет российское гражданство, и Украина никак не сможет повлиять на его освобождение.

Крымчанин Александр Кольченко, который отбывает срок в исправительной колонии в российском Копейске (Челябинская область), объявил о начале голодовки с 31 мая.

Российские спецслужбы задержали Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко в аннексированном Крыму в мае 2014 года. Их обвинили в организации терактов на полуострове. Суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Обвиняемые свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

Сенцов от 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах
ForUm

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