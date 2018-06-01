Европейский суд по правам человека осудил Румынию и Литву за «соучастие в программе тайных тюрем ЦРУ».

Как отмечается на сайте суда, «в делах Абу Зубайда против Литвы» и «Аль-Нашири против Румынии» были установлены ряд нарушений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в частности, нарушение запрета на применение пыток, права на свободу, защиту частной жизни и права на действенную правовую защиту, передает DW.

Судьи установили, что секретная тюрьма ЦРУ существовала в Румынии с сентября 2003 года по ноябрь 2005 года, а в Литве – с февраля 2005 года по март 2006 года. Оба истца содержались в этих учреждениях, а национальные власти знали, что ЦРУ подвергает их обращению, противоречащему конвенции. Румыния и Литва также разрешили перевод заявителей в другие места содержания под стражей ЦРУ, что привело к дальнейшему жестокому обращению с ними.

Согласно решению суда власти Литвы должны выплатить палестинцу Абу Зубайде 130 тысяч евро. Румынию суд обязал заплатить саудиту Аль-Нашири 100 тысяч евро. Оба истца сейчас находятся в тюрьме на американской базе Гуантанамо на Кубе. Палестинца ЦРУ подозревало в соучастии в атаке на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года. Гражданин Саудовской Аравии якобы планировал теракты на кораблях.

Это уже не первый приговор ЕСПЧ в отношении тайных тюрем ЦРУ в Европе. В 2015 году Страсбург обязал власти Польши выплатить компенсации двум узникам, которые подверглись пыткам в секретных тюрьмах ЦРУ на территории этой восточноевропейской страны.

Программа секретных тюрем начала реализовываться после терактов 11 сентября 2001, когда президент США Джордж Буш поручил спецслужбам объявить войну террору, напоминает агентство AFP. Согласно отчету, опубликованному в 2014 году Сенатом США, за эти годы ЦРУ похитило в разных странах 119 человек. Некоторые из них содержались в тайных тюрьмах, в том числе и на территории Европы, где подвергались допросам с применением незаконных жестких методов.