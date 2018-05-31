В Киеве на улице Дегтяревской загорелся, затем взорвался автобус, сообщает пресс-служба столичной полиции.
Предварительно установлено, что возгорание произошло в моторном отсеке: водитель транспортного средства немедленно остановился и выпустил всех пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал.
На место прибыла следственно-оперативная группа. Причина возгорания будет установлена после проведения экспертиз.
Материалы зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. После первоочередной проверки будет определена правовая квалификация события.
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