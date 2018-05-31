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Соцсеть Facebook удалила страницу «Национального Корпуса». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе политический партии.

«Сегодня администрация «Фейсбук» удалила ряд постов на официальной странице партии в соцсети, отключив паблик. Мы очень возмущены таким решением и хотим его обжаловать», - говорится в заявлении.

В политсиле напомнили, что с 12.01.2016 ООО «Национальный Корпус» официально зарегистрирована в Украине Министерством юстиции.

«5 апреля 2018 мы на своей официальной странице освещали торжественные события К 4 годовщине создания официального подразделения в составе Национальной гвардии Украина полка особого назначения ОЗСП «Азов». И именно фотографии с этого события привлекли Ваше внимание, что привело к удалению», - пояснили в пресс-службе.

В Нацкорпусе считают, что указанные фотографии не могут нарушить правила использования Facebook стандарты сообщества.

«На всех четырех фотографиях изображены официальное лого полка ОЗСП «Азов», который имеет все зарегистрированные права и всегда используется во время торжественных событий и любых других событий и задач от Национальной гвардии Украины», - говорится в заявлении.

В «Нацкорпусе» напомнили, что полк «Азов» со всей своей атрибутикой часто упоминается на официальных страницах министерств и ведомств.

Учитывая все изложенные доказательства о деятельности полка «Азов» в составе государственных правоохранительных структур, партия настаивает на восстановлении своей страницы.

 
ForUm

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