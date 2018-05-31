также в разделеОбщество
«Убийца» Бабченко раскрыл свою личность: СБУ опровергает 35
Первый день лета принесет в Украину небольшое похолодание 15
Facebook удалил страницу «Нацкорпуса» 18
Бабченко намерен получить украинское гражданство 15
Организатор «убийства» Бабченко – директор оружейного завода и волонтер 57
Синоптики рассказали, какой будет погода в июне 44
Стерненко пожаловался в полицию на одесских врачей 17
НАПК составило протоколы в отношении чиновников Минфина и ГосЧС 12
Задержанного по делу Бабченко защищает фирма адвоката Ефремова и Крысина 25
Гройсман рассказал, когда узнал о спецоперации по Бабченко 25
Скандальный консул Украины уволен 128
Военная прокуратура закрыла дело против бойцов 51 бригады 21
Названа фамилия организатора покушения на Бабченко 184
У нардепа Гончаренко украли 3 велосипеда 27
Порошенко бросился спасать школьника, потерявшего сознание на линейке 365
Собчак: У Сенцова из-за голодовки выпадают зубы 42
Аваков - критикам спецоперации СБУ: Вы хотели, чтобы Бабченко был убит? 30
На Черкасчине заблокировали распространение сепаратистских брошюр 24

В связи с сезонным увеличением спроса на пассажирские перевозки и открытием продажи билетов на дополнительные летние поезда более чем вдвое возросла нагрузка на систему по продаже билетов, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Как следствие, возможны кратковременные ограничения доступности сервиса на сайте booking.uz.gov.ua.

«Специалисты круглосуточно решают все технические задачи и оперативно принимают соответствующие меры. Сейчас система работает в штатном режиме. Просим прощения за временные неудобства!» - отметили в компании.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги