В связи с сезонным увеличением спроса на пассажирские перевозки и открытием продажи билетов на дополнительные летние поезда более чем вдвое возросла нагрузка на систему по продаже билетов, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Как следствие, возможны кратковременные ограничения доступности сервиса на сайте booking.uz.gov.ua.

«Специалисты круглосуточно решают все технические задачи и оперативно принимают соответствующие меры. Сейчас система работает в штатном режиме. Просим прощения за временные неудобства!» - отметили в компании.