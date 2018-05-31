Журналист Аркадий Бабченко намерен получить украинское гражданство. Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает 112 Украина.

«Разговор о том, чтобы помочь получить гражданство, был. Я не стал отказываться, скажу честно», - сказал он.

По словам Бабченко, у него есть вид на постоянное жительство в Украине, его семья тоже подала документы на постоянное проживание.

«В Киеве у меня дед родом из-под Геническа. Я в принципе имею право на получение гражданства… Нужно искать, нужно доказывать. Вид на жительство мне дали за заслуги перед Украиной. С тех пор я живу в Киеве», - рассказал журналист.

Также он сообщил, что около года пытался получить вид на жительство в Чехии.

«Я сначала был в Праге. Вчера МИД Чехии говорил, что Аркадий Бабченко не обращался к нам за документами на получение вида на жительство. Да вы что, ребята? Год мы пытались у них получить вид на жительство… Через посольство Нидерландов мы пробовали получить вид на жительство, на что мне отвечали, что документы я могу подать только в Москве», - сказал журналист.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

По данным СБУ, убийство журналиста заказали российские спецслужбы.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения. Выполнить задание он предложил своему знакомому – бывшему участнику АТО – за денежное вознаграждение 30 тыс. долларов США.

Грицак отметил, что задержанный планировал устранить 30 человек на территории Украины.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что мужчина, который по планам российских спецслужб должен был убить Бабченко, будет проходить по делу как свидетель.