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Премьер-министр Владимир Гройсман узнал о том, что журналист Аркадий Бабченко жив, на следующее утро после информации о его якобы убийстве. Об этом Гройсман рассказал в интервью 112 Украина.

«На момент моей реакции за день до того, как была пресс-конференция, я ничего об этом не знал. Меня не проинформировала СБУ. Утром после моей достаточно эмоциональной реакции меня проинформировали, что проводится спецоперация, что он жив. Я сказал:  «Слава Богу, что человек жив!» - рассказал премьер.

Гройсман также отметил работу спецслужб, задействованных в операции. «Много сейчас дискуссий, «надо было так делать», «надо было иначе»… Я могу сказать одно, - если удалось спасти жизнь Аркадия Бабченко, его семьи, и это сделали реальные профессиональные ребята из СБУ в сотрудничестве с другими правоохранительным органами, то слава Богу», - сказал он.

«Я знал об этом уже утром, поэтому ничего не комментировал именно с учетом этого. Знал, что в 17:00 будет пресс-конференция (в СБУ, - ред.) и силовые структуры все расскажут, объяснят. Но, очевидно, есть российский след», - считает Гройсман.

Отметим, Президент Петр Порошенко заявил, что знал о спецоперации по «убийству» Бабченко. В то же время пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган уверяет, что Президент ничего не знал. Глава МИД Павел Климкин, который рассказал об «убийстве» журналиста на Совбезе ООН, заверяет, что на момент своего выступления правдивой информацией не владел.
ForUm

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