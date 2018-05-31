Чтобы добиться результатов по мирному урегулированию на Донбассе, Украина должна выдвинуть своего переговорщика, который будет эффективно отстаивать интересы своей страны.

Василий Вакаров доказывает, что главным по вопросам мирного урегулирования не может быть ни Курт Волкер (спецпредставитель Госдепартамента США на переговорах по Украине), ни Владислав Сурков (помощник президента РФ), потому что они защищают интересы своих государств.

«Кто главный по вопросам мирного урегулирования? Курт Волкер? Он гражданин США и является спецпредставителем Госдепартамента США на переговорах по Украине. Он не несет ответственности за достижение мира - он отвечает за реализацию интересов США», - поясняет Вакаров.

По мнению Василия Вакарова, только один украинский переговорщик способен решить задачу по мирному урегулированию, потому что отвечает всем нужным критериям. «И если мы вернемся к потенциальным кандидатам, способным решить задачу по мирному урегулированию в Украине, то, очевидно, это Виктор Медведчук, максимально отвечающий нужным критериям», - констатирует политолог.

Василий Вакаров напоминает, что на этот вопрос дал ответ сам президент Петр Порошенко, который на пресс-конференции 28 февраля «прямо сказал, что считает Виктора Медведчука наиболее эффективным переговорщиком между руководством Украины и России».

Политолог перечисляет преимущества Медведчука по сравнению с другими участниками Минской контактной группы:

- доверительные отношения с Путиным;

- умение договориться с руководством самопровозглашенных республик Донбасса;

- репутация человека, который держит слово.

«Очевидно, это Виктор Медведчук, максимально отвечающий нужным критериям. Принципиальное преимущество Медведчука, как переговорщика, - это доверительные отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, умение договориться с руководством непризнанных ДНР и ЛНР, а также репутация человека, который держит свое слово. Поэтому с именем Медведчука связаны все успешные обмены пленными между Киевом и ЛНР-ДНР, а также освобождение украинских заключенных, оказавшихся в тюрьмах и СИЗО на территории РФ», - аргументирует Вакаров.

Политолог поясняет, что именно благодаря своим преимуществам Медведчук освободил рекордное количество пленных, а также украинских заключенных в РФ.

«Используя свои таланты переговорщика, контакты на уровне высшего руководства РФ, а также самопровозглашенных республик на Донбассе, он добился освобождения более 1000 людей с обеих сторон, только на украинскую сторону он вернул 481 человека».

Вакаров напоминает, как благодаря усилиям Медведчука удалось вернуть домой двух украинских пограничников, которым грозили тюремные сроки в РФ.

«Последний по времени пример - это освобождение украинских пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака, которым грозили серьезные тюремные сроки в РФ. Благодаря контактам Медведчука на высшем уровне РФ второго марта этого года пограничников удалось освободить и вернуть на Родину», - напоминает Василий Вакаров.